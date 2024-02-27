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Фритц Давид Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

аб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1907

Отец: Фритц Генрих Яковлевич

Мать: Фритц Амалия Фнатбовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Фритц Виктор Давидович

Мать ребёнка: Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ридчер Амалия Давидовна

Мать ребёнка: Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Фритц Иван Давидович

Мать ребёнка: Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гладких Анна Давыдовна

Мать ребёнка: Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна

Смерть
Неизвестно
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