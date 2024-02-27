Фритц Давид Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1907
Отец: Фритц Генрих Яковлевич
Мать: Фритц Амалия Фнатбовна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ридчер Амалия Давидовна
Мать ребёнка: Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Фритц Иван Давидович
Мать ребёнка: Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гладких Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна
Смерть
Неизвестно