Карпов Амфилохий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Карпов Василий Карпович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1853
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лобова (Карпова) Прасковья Амфилохиевна
Мать ребёнка: Карпова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Карпов Александр Амфилохиевич
Мать ребёнка: Карпова Елизавета Яковлевна
Смерть
Неизвестно