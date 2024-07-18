Карпова Елизавета Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1853
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лобова (Карпова) Прасковья Амфилохиевна
Отец ребёнка: Карпов Амфилохий Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Карпов Александр Амфилохиевич
Отец ребёнка: Карпов Амфилохий Васильевич
Смерть
Неизвестно