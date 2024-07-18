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Карпова Елизавета Яковлевна

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1853

Муж: Карпов Амфилохий Васильевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лобова (Карпова) Прасковья Амфилохиевна

Отец ребёнка: Карпов Амфилохий Васильевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Карпов Александр Амфилохиевич

Отец ребёнка: Карпов Амфилохий Васильевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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