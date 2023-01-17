Гусева (Попова) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Попова) Дарья Максимовна

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Место рождения

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.04.1889

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай (Никон?) Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Николай (Никон?) Семёнович

Смерть
Неизвестно
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