Гусева (Попова) Дарья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1889
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай (Никон?) Семёнович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно