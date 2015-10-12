Гильманова (Янова) Эльвина Альфритовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1991
Отец: Янов Альфрит Галинурович
Мать: Янова Рима Мазитовна
Рождение ребёнка
12.10.2015
Дочь: Гильманова Энже Алмазовна
Отец ребёнка: Гильманов Алмаз Венерович
Рождение ребёнка
21.09.2020
Сын: Гильманов Ильназ Алмазович
Отец ребёнка: Гильманов Алмаз Венерович
Бракосочетание
Неизвестно