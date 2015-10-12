Гильманова (Янова) Эльвина Альфритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильманова (Янова) Эльвина Альфритовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1991

Отец: Янов Альфрит Галинурович

Мать: Янова Рима Мазитовна

Рождение ребёнка
12.10.2015

Дочь: Гильманова Энже Алмазовна

Отец ребёнка: Гильманов Алмаз Венерович

Рождение ребёнка
21.09.2020

Сын: Гильманов Ильназ Алмазович

Отец ребёнка: Гильманов Алмаз Венерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильманов Алмаз Венерович

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