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Гильманов Алмаз Венерович

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Место рождения

Ильмурзино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1990

Отец: Гильманов Венер Акрамович

Мать: Гильманова Филюза

Ильмурзино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.2015

Дочь: Гильманова Энже Алмазовна

Мать ребёнка: Гильманова Эльвина Альфритовна

Рождение ребёнка
21.09.2020

Сын: Гильманов Ильназ Алмазович

Мать ребёнка: Гильманова Эльвина Альфритовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильманова Эльвина Альфритовна

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