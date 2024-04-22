Скубун Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Скубун Иван Иванович
Мать: Скубун Софья Григорьевна
Иммиграция
1897
На пароходе "Саратов"
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скобун Василий Степанович
Мать ребёнка: Саломея Ануфриевна
Рождение ребёнка
15.02.1925
Дочь: Мельникова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Саломея Ануфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саломея Ануфриевна
Смерть
Неизвестно