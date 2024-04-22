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Скубун Степан Иванович

Место рождения

Пугачовка, Черкаська область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Скубун Иван Иванович

Мать: Скубун Софья Григорьевна

Пугачовка, Черкаська область
Иммиграция
1897
Бельцово, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
На пароходе "Саратов"
Рождение ребёнка
1922

Сын: Скобун Василий Степанович

Мать ребёнка: Саломея Ануфриевна

Бельцово, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.02.1925

Дочь: Мельникова Антонина Степановна

Мать ребёнка: Саломея Ануфриевна

Бельцово, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломея Ануфриевна

Смерть
Неизвестно
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