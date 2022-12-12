Мельникова (Понамаренко) Антонина Степановна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: Саломея Ануфриевна
Бракосочетание
1943
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Никифор Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно
Армавир, город Армавир, Краснодарский край