Мельникова (Понамаренко) Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Понамаренко) Антонина Степановна

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Место рождения

Бельцово, Яковлевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: Саломея Ануфриевна

Бельцово, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
1943

Муж: Мельников Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Никифор Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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