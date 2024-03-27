Дворник (Бублик) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1884
Рождение ребёнка
22.10.1888
Дочь: Стовбун (Дворник) Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Дворник Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
28.02.1893
Дочь: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дворник Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
23.03.1896
Дочь: Сипливец (Дворник) Мотрона Ивановна
Отец ребёнка: Дворник Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
11.03.1900
Дочь: Охонько (Дворник) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Дворник Иван Моисеевич