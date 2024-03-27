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Дворник (Бублик) Мария Антоновна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1859

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
18.04.1884

Муж: Дворник Иван Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1888

Дочь: Стовбун (Дворник) Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Дворник Иван Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.02.1893

Дочь: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дворник Иван Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1896

Дочь: Сипливец (Дворник) Мотрона Ивановна

Отец ребёнка: Дворник Иван Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1900

Дочь: Охонько (Дворник) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Дворник Иван Моисеевич

Нежин, Чернігівська область

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