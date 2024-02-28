Стовбун (Дворник) Елисавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтовбун (Дворник) Елисавета Ивановна

Стовбун (Дворник) Елисавета Ивановна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

22.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1888

Отец: Дворник Иван Моисеевич

Мать: Дворник Мария Антоновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Стовбун Гавриил Яковлевич

Наумовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: Стовбун Любовь Гавриловна

Отец ребёнка: Стовбун Гавриил Яковлевич

Наумовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1910

Сын: Стовбун Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Стовбун Гавриил Яковлевич

Наумовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Стовбун Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Стовбун Гавриил Яковлевич

Наумовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1915

Дочь: Стовбун Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Стовбун Гавриил Яковлевич

Наумовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1919

Дочь: Стовбун Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Стовбун Гавриил Яковлевич

Наумовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close