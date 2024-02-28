Стовбун (Дворник) Елисавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1888
Отец: Дворник Иван Моисеевич
Мать: Дворник Мария Антоновна
Бракосочетание
25.01.1909
Рождение ребёнка
16.09.1909
Дочь: Стовбун Любовь Гавриловна
Отец ребёнка: Стовбун Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
05.09.1910
Сын: Стовбун Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Стовбун Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
29.12.1912
Сын: Стовбун Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Стовбун Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
06.09.1915
Дочь: Стовбун Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Стовбун Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
05.11.1919
Дочь: Стовбун Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Стовбун Гавриил Яковлевич
Смерть
Неизвестно