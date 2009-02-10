Биричевский-Маклаков Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биричевский-Маклаков Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1966

Отец: Маклаков Иван Иванович

Мать: Маклакова Нина Павловна

Рождение ребёнка
02.10.1991

Сын: Биричевский Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Биричевская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1993

Сын: Биричевский Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Биричевская Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биричевская Елена Николаевна

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