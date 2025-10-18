Бирон Курляндская Ирмгард (Ирмгард Густава Софи Элен Кристиана Эрцелейда Мария Анна)
женский, родилась 18.11.1939, Вроцлав
ОтецБирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст18.04.1910 г.р.
МатьФон Баллестрем Мария-Ирмгард Йоханна Клементина Эрна Анна28.02.1908 г.р.
Супруги
Бауманн Эрих Рейнхольд09.11.1947 г.р.
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Рождение
18.11.1939
Отец: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст
Мать: Фон Баллестрем Мария-Ирмгард Йоханна Клементина Эрна Анна
Бракосочетание
10.09.1977