Бирон Курляндская Ирмгард (Ирмгард Густава Софи Элен Кристиана Эрцелейда Мария Анна) 18.11.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Бирон Курляндская Ирмгард (Ирмгард Густава Софи Элен Кристиана Эрцелейда Мария Анна)

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.11.1939, Вроцлав

Отец
Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст18.04.1910 г.р.
Мать
Фон Баллестрем Мария-Ирмгард Йоханна Клементина Эрна Анна28.02.1908 г.р.
Супруги
Бауманн Эрих Рейнхольд09.11.1947 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1939

Отец: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст

Мать: Фон Баллестрем Мария-Ирмгард Йоханна Клементина Эрна Анна

Бракосочетание
10.09.1977

Муж: Бауманн Эрих Рейнхольд

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