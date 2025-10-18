Фон Баллестрем Мария-Ирмгард Йоханна Клементина Эрна Анна
женский, родилась 28.02.1908, Вроцлав
умерла 05.08.1993, Бад-Годесберг, Северный Рейн-Вестфалия, Федеративная Республика Германия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Бирон Курляндский Франц Каликст Густав Фридрих Эрдманн
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст
Дочь: Бирон Курляндская Доротея Франциска Мария-Клара Августа Ирмгард Анна
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст
Сын: Бирон Курляндский Фридрих Карл (Фридрих Карл Йоханнес Детлев Франц)
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст
Дочь: Бирон Курляндская Ирмгард (Ирмгард Густава Софи Элен Кристиана Эрцелейда Мария Анна)
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст
Сын: Бирон Курляндский Густав (Густав Йоханнес Тассило Сильвиус Леопольд)
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст
Дочь: Бирон Курляндский Бенедикта Натали Йоханна
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст