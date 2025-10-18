Фон Баллестрем Мария-Ирмгард Йоханна Клементина Эрна Анна 28.02.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Баллестрем Мария-Ирмгард Йоханна Клементина Эрна Анна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.02.1908, Вроцлав

умерла 05.08.1993, Бад-Годесберг, Северный Рейн-Вестфалия, Федеративная Республика Германия

Супруги
Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст18.04.1910 г.р.
Дети
Бирон Курляндский Франц Каликст Густав Фридрих Эрдманн07.07.1934 г.р.
Бирон Курляндская Доротея Франциска Мария-Клара Августа Ирмгард Анна27.07.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст

Рождение ребёнка
07.07.1934

Сын: Бирон Курляндский Франц Каликст Густав Фридрих Эрдманн

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст

Рождение ребёнка
27.07.1935

Дочь: Бирон Курляндская Доротея Франциска Мария-Клара Августа Ирмгард Анна

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст

Рождение ребёнка
09.03.1938

Сын: Бирон Курляндский Фридрих Карл (Фридрих Карл Йоханнес Детлев Франц)

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст

Рождение ребёнка
18.11.1939

Дочь: Бирон Курляндская Ирмгард (Ирмгард Густава Софи Элен Кристиана Эрцелейда Мария Анна)

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст

Рождение ребёнка
29.01.1941

Сын: Бирон Курляндский Густав (Густав Йоханнес Тассило Сильвиус Леопольд)

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст

Рождение ребёнка
26.12.1946

Дочь: Бирон Курляндский Бенедикта Натали Йоханна

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Фридрих-Франц Кристиан Вольф Каликст

город Мешеде, Хохзауэрланд, Арнсберг, Северный Рейн-Вестфалия, Британская зона оккупации Германии

Смерть
05.08.1993
Бад-Годесберг, Северный Рейн-Вестфалия, Федеративная Республика Германия

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