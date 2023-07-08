Селезнёв Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёв Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1979

Дочь: Белякова Юлия Павловна

Мать ребёнка: Селезнёва Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
16.05.1979

Дочь: Белякова Юлия Павловна

Мать ребёнка: Селезнёва Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
23.10.1980

Дочь: Сударева Анна Павловна

Мать ребёнка: Селезнёва Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно

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