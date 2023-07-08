Селезнёв Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1979
Дочь: Белякова Юлия Павловна
Мать ребёнка: Селезнёва Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
16.05.1979
Дочь: Белякова Юлия Павловна
Мать ребёнка: Селезнёва Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1980
Дочь: Сударева Анна Павловна
Мать ребёнка: Селезнёва Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно