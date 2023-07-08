Селезнёва Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.?

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.?

Отец: не указан

Мать: Белянина Вера

Рождение ребёнка
16.08.1970

Дочь: Корнева Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.05.1979

Дочь: Белякова Юлия Павловна

Отец ребёнка: Селезнёв Павел

Рождение ребёнка
16.05.1979

Дочь: Белякова Юлия Павловна

Отец ребёнка: Селезнёв Павел

Рождение ребёнка
23.10.1980

Дочь: Сударева Анна Павловна

Отец ребёнка: Селезнёв Павел

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