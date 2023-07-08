Селезнёва Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.?
Отец: не указан
Мать: Белянина Вера
Рождение ребёнка
16.08.1970
Дочь: Корнева Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.05.1979
Дочь: Белякова Юлия Павловна
Отец ребёнка: Селезнёв Павел
Рождение ребёнка
16.05.1979
Дочь: Белякова Юлия Павловна
Отец ребёнка: Селезнёв Павел
Рождение ребёнка
23.10.1980
Дочь: Сударева Анна Павловна
Отец ребёнка: Селезнёв Павел