Моздолевский Сергей Юрьевич 1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моздолевский Сергей Юрьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1961, Херсон

умер 1993, Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

Мать
Моздолевская (Дубиничева) Маргарита Варсанофьевна1954 г.р.
Отец
Моздолевский Юрий НиколаевичНеизвестно г.р.
Супруги
Моздолевская (Жигайло) Людмила Григорьевна1959 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Моздолевский Юрий Николаевич

Мать: Моздолевская (Дубиничева) Маргарита Варсанофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моздолевская (Жигайло) Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моздолевская (Жигайло) Людмила Григорьевна

Смерть
1993
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

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