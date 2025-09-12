Моздолевский Сергей Юрьевич
мужской, родился 1961, Херсон
умер 1993, Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
МатьМоздолевская (Дубиничева) Маргарита Варсанофьевна1954 г.р.
ОтецМоздолевский Юрий НиколаевичНеизвестно г.р.
Супруги
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моздолевская (Жигайло) Людмила Григорьевна
Смерть
1993
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область