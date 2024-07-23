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Хвисюк Алексей Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвисюк Мирон

Мать: Калита Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвисюк Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Плещук Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвисюк Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Плещук Екатерина

Рождение ребёнка
13.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плещук Екатерина

Берёза, Берёзовский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.04.1950

Дочь: Хвисюк Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Плещук Екатерина

Смерть
Неизвестно

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