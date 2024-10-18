Плещук Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвисюк Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Хвисюк Алексей Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвисюк Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Хвисюк Алексей Миронович
Рождение ребёнка
13.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хвисюк Алексей Миронович
Берёза, Берёзовский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.04.1950
Дочь: Хвисюк Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Хвисюк Алексей Миронович
Смерть
Неизвестно