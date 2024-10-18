Плещук Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плещук Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвисюк Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Хвисюк Алексей Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвисюк Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Хвисюк Алексей Миронович

Рождение ребёнка
13.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хвисюк Алексей Миронович

Берёза, Берёзовский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.04.1950

Дочь: Хвисюк Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Хвисюк Алексей Миронович

Смерть
Неизвестно

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