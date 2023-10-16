Дегтев Гаврило
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Дегтев Авксений Дмитриев
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Елисавета Гаврилова
Мать ребёнка: Александра Александрова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Александра Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Александрова
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно