Дегтев Гаврило — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтев Гаврило

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Дегтев Авксений Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Елисавета Гаврилова

Мать ребёнка: Александра Александрова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Дегтев Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Александра Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Александрова

Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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