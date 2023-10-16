Александра Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Елисавета Гаврилова
Отец ребёнка: Дегтев Гаврило
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Дегтев Гаврило
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дегтев Гаврило
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно