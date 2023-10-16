Александра Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Елисавета Гаврилова

Отец ребёнка: Дегтев Гаврило

Рождение ребёнка
1869

Сын: Дегтев Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Дегтев Гаврило

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтев Гаврило

Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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