Щаева (Горская) Матрёна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1906
Дата смерти22.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1906
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
13.11.1906
Бракосочетание
Между 1924 и 26.11.1947
Муж: Щаев Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
15.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щаев Фёдор Андреевич
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
14.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щаев Фёдор Андреевич
Место жительства
До ?.11.1947
Место жительства
С 26.11.1947
Смерть
22.07.1992
Похороны
Неизвестно