Щаева (Горская) Матрёна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щаева (Горская) Матрёна Алексеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.11.1906

Дата смерти

22.07.1992

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1906

Отец: Горский Алексей Борисович

Мать: Горская (Клюкина-Сергунина) Пелагея Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
13.11.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 1924 и 26.11.1947

Муж: Щаев Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
15.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щаев Фёдор Андреевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
14.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щаев Фёдор Андреевич

Место жительства
До ?.11.1947
Место жительства
С 26.11.1947
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.07.1992
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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