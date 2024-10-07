Горская (Клюкина-Сергунина) Пелагея Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения14.05.1886
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1886
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
16.05.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.10.1903
Рождение ребёнка
17.08.1905
Сын: Горский Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
11.11.1906
Дочь: Щаева (Горская) Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: (Горская) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
20.11.1911
Сын: Горский Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
07.05.1914
Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
17.06.1916
Сын: Горский Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
30.07.1918
Сын: Горский Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович
Смерть
После 1923