Горская (Клюкина-Сергунина) Пелагея Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горская (Клюкина-Сергунина) Пелагея Прокопьевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.05.1886

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1886

Отец: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович

Мать: Клюкина (Колотова) Пелагея Афанасьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
16.05.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.10.1903

Муж: Горский Алексей Борисович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1905

Сын: Горский Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1906

Дочь: Щаева (Горская) Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: (Горская) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Горский Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1914

Сын: Горский Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1916

Сын: Горский Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1918

Сын: Горский Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Горский Алексей Борисович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923

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