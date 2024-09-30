Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1891
Дата смерти?.05.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1912
Рождение ребёнка
12.07.1913
Дочь: (Олонен) Эмилия Адамовна
Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
25.10.1914
Дочь: (Олонен) Лилия Адамовна
Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
08.02.1921
Дочь: (Олонен) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
22.05.1925
Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович
Смерть
?.05.1925