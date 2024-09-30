Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна

Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1891

Дата смерти

?.05.1925

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1912

Муж: Олонен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: (Олонен) Эмилия Адамовна

Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1914

Дочь: (Олонен) Лилия Адамовна

Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
08.02.1921

Дочь: (Олонен) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
22.05.1925

Сын: Олонен Виктор Адамович

Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
?.05.1925

Мы используем куки для улучшения работы сайта.