Олонен Адам Иосифович
Место рождения
Дата рождения15.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1894
Отец: Олонен Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1912
Рождение ребёнка
12.07.1913
Дочь: (Олонен) Эмилия Адамовна
Мать ребёнка: Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1914
Дочь: (Олонен) Лилия Адамовна
Мать ребёнка: Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
08.02.1921
Дочь: (Олонен) Анна Адамовна
Мать ребёнка: Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1925
Мать ребёнка: Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна
Бракосочетание
02.02.1927
Рождение ребёнка
18.03.1928
Сын: Олонен Эйно Адамович
Мать ребёнка: Олонен (Кяйвяряйнен) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
21.07.1929
Дочь: (Олонен) Эмилия Адамовна
Мать ребёнка: Олонен (Кяйвяряйнен) Анна Иосифовна
Бракосочетание
15.02.1931
Рождение ребёнка
29.02.1932
Дочь: (Олонен) Айно Адамовна
Мать ребёнка: Олонен (Райккерус) Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно