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Олонен Адам Иосифович

Место рождения

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

15.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1894

Отец: Олонен Иосиф

Мать: не указана

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1912

Жена: Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: (Олонен) Эмилия Адамовна

Мать ребёнка: Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1914

Дочь: (Олонен) Лилия Адамовна

Мать ребёнка: Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
08.02.1921

Дочь: (Олонен) Анна Адамовна

Мать ребёнка: Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
22.05.1925

Сын: Олонен Виктор Адамович

Мать ребёнка: Олонен (Юнолайнен) Екатерина Михайловна

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
02.02.1927

Жена: Олонен (Кяйвяряйнен) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Олонен Эйно Адамович

Мать ребёнка: Олонен (Кяйвяряйнен) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
21.07.1929

Дочь: (Олонен) Эмилия Адамовна

Мать ребёнка: Олонен (Кяйвяряйнен) Анна Иосифовна

Бракосочетание
15.02.1931

Жена: Олонен (Райккерус) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
29.02.1932

Дочь: (Олонен) Айно Адамовна

Мать ребёнка: Олонен (Райккерус) Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно

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