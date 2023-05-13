Лукерья/Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья/Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Евсей Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Филарет Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Евстигней Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Большак Никифорович

Смерть
Неизвестно
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