Лукерья/Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Евсей Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Филарет Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Евстигней Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Большак Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно