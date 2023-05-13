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Евстигней Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Фёдор Большак Никифорович

Мать: Лукерья/Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Евстигнеевич

Мать ребёнка: Дарья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Евстигнеевич

Мать ребёнка: Дарья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клим Евстигнеевич

Мать ребёнка: Дарья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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