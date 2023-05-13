Евстигней Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Евстигнеевич
Мать ребёнка: Дарья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клим Евстигнеевич
Мать ребёнка: Дарья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Кондратьевна
Смерть
Неизвестно