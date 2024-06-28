Щербак Анна Ивановна 1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Щербак Анна Ивановна

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

женский, родилась 1899

умерла Неизвестно, Ивот, Сумська область

Дети
Щербак Николай Александрович01.12.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1917

Сын: Щербак Николай Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивот, Сумська область

Рождение ребёнка
14.09.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивот, Сумська область

Смерть
Неизвестно
Ивот, Сумська область

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