Щербак Анна Ивановна
женский, родилась 1899
умерла Неизвестно, Ивот, Сумська область
Дети
Щербак Николай Александрович01.12.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1917
Сын: Щербак Николай Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно