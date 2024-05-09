Костылев Андрей Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Костылев Кондрат Логинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1873
Дочь: Костылева Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Костылева -- Матрена Логиновна
Рождение ребёнка
12.06.1875
Сын: Костылев Леонтий Андреевич
Мать ребёнка: Костылева -- Матрена Логиновна
Рождение ребёнка
01.08.1876
Дочь: Костылева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Костылева -- Матрена Логиновна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Костылев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Костылева -- Матрена Логиновна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно