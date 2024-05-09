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Костылев Андрей Кондратьевич

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Костылев Кондрат Логинович

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева -- Матрена Логиновна

Рождение ребёнка
28.04.1873

Дочь: Костылева Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Костылева -- Матрена Логиновна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.1875

Сын: Костылев Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: Костылева -- Матрена Логиновна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1876

Дочь: Костылева Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Костылева -- Матрена Логиновна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Костылев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Костылева -- Матрена Логиновна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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