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Костылева -- Матрена Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

22.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Андрей Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.04.1873

Дочь: Костылева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Костылев Андрей Кондратьевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.1875

Сын: Костылев Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Костылев Андрей Кондратьевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1876

Дочь: Костылева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Костылев Андрей Кондратьевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Костылев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Костылев Андрей Кондратьевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
22.12.1903
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]

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