Костылева -- Матрена Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти22.12.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1873
Дочь: Костылева Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Костылев Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
12.06.1875
Сын: Костылев Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Костылев Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.08.1876
Дочь: Костылева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Костылев Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Костылев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Костылев Андрей Кондратьевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
22.12.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]