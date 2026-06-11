Орищенко Прокофий Артемов 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Орищенко Прокофий Артемов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1793

умер Неизвестно

Отец
Орищенко Артем Федоров1762 г.р.
Мать
Орищенко Фекла Дмитриева1765 г.р.
Супруги
Орищенко Наталья Николаева1796 г.р.
Орищенко Ульяна Миронова1800 г.р.
Дети
Орищенко Григорий Прокофиев1812 г.р.
Орищенко Федор Прокофиев1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Орищенко Артем Федоров

Мать: Орищенко Фекла Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орищенко Наталья Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орищенко Ульяна Миронова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Орищенко Григорий Прокофиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Орищенко Федор Прокофиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Орищенко Степан Прокофиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Орищенко Петр Прокофиев

Мать ребёнка: Орищенко Ульяна Миронова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Орищенко Данил Прокофиев

Мать ребёнка: Орищенко Ульяна Миронова

Смерть
Неизвестно

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