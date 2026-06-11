Орищенко Прокофий Артемов
мужской, родился 1793
умер Неизвестно
ОтецОрищенко Артем Федоров1762 г.р.
МатьОрищенко Фекла Дмитриева1765 г.р.
Супруги
Орищенко Наталья Николаева1796 г.р.
Орищенко Ульяна Миронова1800 г.р.
Дети
Орищенко Григорий Прокофиев1812 г.р.
Орищенко Федор Прокофиев1821 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Орищенко Артем Федоров
Мать: Орищенко Фекла Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орищенко Ульяна Миронова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Орищенко Григорий Прокофиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Орищенко Степан Прокофиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Орищенко Ульяна Миронова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Орищенко Ульяна Миронова
Смерть
Неизвестно