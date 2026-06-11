Орищенко Степан Прокофиев 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Орищенко Степан Прокофиев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1824

умер Неизвестно

Отец
Орищенко Прокофий Артемов1793 г.р.
Супруги
Орищенко Анна Васильева1825 г.р.
Дети
(Орищенко) Аксинья Степанова1843 г.р.
Орищенко Афанасий Степанович1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Орищенко Прокофий Артемов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орищенко Анна Васильева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Орищенко) Аксинья Степанова

Мать ребёнка: Орищенко Анна Васильева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Орищенко Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Орищенко Анна Васильева

Смерть
Неизвестно

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