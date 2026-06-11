Орищенко Степан Прокофиев
мужской, родился 1824
умер Неизвестно
ОтецОрищенко Прокофий Артемов1793 г.р.
Супруги
Орищенко Анна Васильева1825 г.р.
Дети
(Орищенко) Аксинья Степанова1843 г.р.
Орищенко Афанасий Степанович1845 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Орищенко Прокофий Артемов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орищенко Анна Васильева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Орищенко) Аксинья Степанова
Мать ребёнка: Орищенко Анна Васильева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Орищенко Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Орищенко Анна Васильева
Смерть
Неизвестно