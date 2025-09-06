Аршеневская (Голицына) Евдокия Васильевна 23.06.1755 — найти родственников по фамилии на Familio

Аршеневская (Голицына) Евдокия Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.06.1755

умерла 04.09.1799, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Голицын Василий Михайлович25.12.1731 г.р.
Мать
Голицына (Татищева) Мария Алексеевна04.01.1735 г.р.
Супруги
Аршеневский Николай Яковлевич1743 г.р.
Дети
Аршеневская Евдокия Николаевна1779 г.р.
Аршеневская Екатерина Николаевна1783 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1755

Отец: Голицын Василий Михайлович

Мать: Голицына (Татищева) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршеневский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Аршеневская Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Аршеневская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Аршеневский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
01.12.1785

Дочь: Аршеневская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Аршеневский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
04.02.1787

Дочь: Филимонова (Аршеневская) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
10.04.1788

Дочь: Аршеневская Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.05.1789

Сын: Аршеневский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
02.03.1792

Сын: Аршеневский Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
13.07.1794

Сын: Аршеневский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Аршеневская Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
17.09.1795

Дочь: Аршеневская Софья Николаевна

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
26.04.1797

Дочь: Коробьина (Аршеневская) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
04.09.1799
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: В своей вотчине Белая Дача Московской губ.

Рождение ребёнка
30.05.1872

Дочь: Измаильская (Аршеневская) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва

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