Аршеневская (Голицына) Евдокия Васильевна
женский, родилась 23.06.1755
умерла 04.09.1799, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГолицын Василий Михайлович25.12.1731 г.р.
МатьГолицына (Татищева) Мария Алексеевна04.01.1735 г.р.
Супруги
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Дочь: Аршеневская Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Дочь: Аршеневская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Сын: Аршеневский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Дочь: Аршеневская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Сын: Аршеневский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Дочь: Филимонова (Аршеневская) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Дочь: Аршеневская Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Сын: Аршеневский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Сын: Аршеневский Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Сын: Аршеневский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Дочь: Аршеневская Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Дочь: Аршеневская Софья Николаевна
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Дочь: Коробьина (Аршеневская) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич
Дочь: Измаильская (Аршеневская) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Аршеневский Николай Яковлевич