Савченкова Марина Маркеловна
Место рожденияд. Цыгановка Бельский уезд Смоленская губерния
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Цыгановка Бельский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Савченков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Савченков Михаил Михайлович
д. Борисово Бельский уезд Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно