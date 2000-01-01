Савченкова Марина Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченкова Марина Маркеловна

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Место рождения

д. Цыгановка Бельский уезд Смоленская губерния

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Цыгановка Бельский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Савченков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Савченков Михаил Михайлович

д. Борисово Бельский уезд Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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