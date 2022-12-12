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Савченков Сергей Михайлович

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Место рождения

д. Борисово Бельский уезд Смоленская губерния

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Савченков Михаил Михайлович

Мать: Савченкова Марина Маркеловна

д. Борисово Бельский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1927

Сын: Савченков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Савченкова Устинья Ниловна

Борисово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1939

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченкова Устинья Ниловна

Смерть
1942
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