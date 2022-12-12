Савченков Сергей Михайлович
Место рожденияд. Борисово Бельский уезд Смоленская губерния
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
д. Борисово Бельский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1927
Сын: Савченков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Савченкова Устинья Ниловна
Борисово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942