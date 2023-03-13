Таратунина Марфа Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таратунина Марфа Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Таратунинъ Константинъ

Отец ребёнка: Таратунинъ Сидоръ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Таратунинъ Федоръ

Отец ребёнка: Таратунинъ Сидоръ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Таратунинъ Сидоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таратунинъ Сидоръ

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