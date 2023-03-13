Таратунинъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таратунинъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Отец

1721 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1755

Отец: Таратунинъ Сидоръ

Мать: Таратунина Марфа Тихонова