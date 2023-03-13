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(Таратунина) Татьяна
(Таратунина) Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Пол
Женский
Отец
Таратунинъ Сидоръ
1721 г.р.
Мать
Таратунина Марфа Тихонова
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Таратунинъ Сидоръ
Мать:
Таратунина Марфа Тихонова
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