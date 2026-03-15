Ворожцова Ирина Васильевна 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Ворожцова Ирина Васильевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1788

умерла После 1850, Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Супруги
Ворожцов Аника Сергеевич1788 г.р.
Дети
Ворожцов Егор Аникин1814 г.р.
Ворожцов Григорий Аникин1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворожцов Аника Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ворожцов Егор Аникин

Отец ребёнка: Ворожцов Аника Сергеевич

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ворожцов Григорий Аникин

Отец ребёнка: Ворожцов Аника Сергеевич

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ворожцов Никита Аникин

Отец ребёнка: Ворожцов Аника Сергеевич

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ворожцов Дмитрий Аникин

Отец ребёнка: Ворожцов Аника Сергеевич

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
После 1850
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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