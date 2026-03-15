Ворожцова Ирина Васильевна
женский, родилась 1788
умерла После 1850, Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Супруги
Ворожцов Аника Сергеевич1788 г.р.
Дети
Ворожцов Егор Аникин1814 г.р.
Ворожцов Григорий Аникин1820 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ворожцов Егор Аникин
Отец ребёнка: Ворожцов Аника Сергеевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Ворожцов Аника Сергеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Ворожцов Аника Сергеевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ворожцов Аника Сергеевич
Смерть
После 1850