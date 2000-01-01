Бердников Еремей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Бердников Игнатий Еремеевич
Мать ребёнка: Бердникова Екатерина Евсеевна
Согласно документу "1714 - Ревизская сказка по селу Русское, РГАДА Ф.350 Оп.1 Д.406, лл. 110-110об" информация о семье Игната Бердникова: "Во дворе Игнат Еремеев сын Бердников сорока лет, у него жена... Показать все
Рождение ребёнка
1692
Сын: Бердников Антип Еремеевич
Мать ребёнка: Бердникова Екатерина Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Анисим Еремеевич
Мать ребёнка: Бердникова Варвара Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно