Бердников Еремей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников Еремей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Бердников Игнатий Еремеевич

Мать ребёнка: Бердникова Екатерина Евсеевна

Согласно документу "1714 - Ревизская сказка по селу Русское, РГАДА Ф.350 Оп.1 Д.406, лл. 110-110об" информация о семье Игната Бердникова: "Во дворе Игнат Еремеев сын Бердников сорока лет, у него жена... Показать все
Рождение ребёнка
1692

Сын: Бердников Антип Еремеевич

Мать ребёнка: Бердникова Екатерина Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Анисим Еремеевич

Мать ребёнка: Бердникова Варвара Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердникова Екатерина Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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