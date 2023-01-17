Бердникова Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Бердникова Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Бердников Игнатий Еремеевич
Рождение ребёнка
1703
Сын: Бердников Феофилакт Игнатьевич
Отец ребёнка: Бердников Игнатий Еремеевич
Рождение ребёнка
1706
Сын: Бердников Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Бердников Игнатий Еремеевич
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Бердникова Василиса Игнатьевна
Отец ребёнка: Бердников Игнатий Еремеевич
Рождение ребёнка
1715
Сын: Бердников Поликарп Игнатьевич
Отец ребёнка: Бердников Игнатий Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Анисим Еремеевич
Отец ребёнка: Бердников Еремей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно