Бердникова Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердникова Варвара Дмитриевна

Бердникова Варвара Дмитриевна

avatar

Место рождения

Русское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Русское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Бердникова Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Бердников Игнатий Еремеевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Бердников Феофилакт Игнатьевич

Отец ребёнка: Бердников Игнатий Еремеевич

Рождение ребёнка
1706

Сын: Бердников Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Бердников Игнатий Еремеевич

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Бердникова Василиса Игнатьевна

Отец ребёнка: Бердников Игнатий Еремеевич

Рождение ребёнка
1715

Сын: Бердников Поликарп Игнатьевич

Отец ребёнка: Бердников Игнатий Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Анисим Еремеевич

Отец ребёнка: Бердников Еремей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Игнатий Еремеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close