Михалев Пахом Иванович 12.05.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михалев Пахом Иванович

Место рождения

Колыбельское

Дата рождения

12.05.1890

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1890

Отец: Михалев Иван Зиновьевич

Мать: Михалева Ирина Кирилловна

Колыбельское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурина По Первому Мужу Устинья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каширских (Михалева) Мария Пахомовна

Мать ребёнка: Проскурина По Первому Мужу Устинья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалева (Ельчанинова) Маврина Павловна

Место жительства
Неизвестно
Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1910

Дочь: Беломытцева (Михалева) Дарья Пахомовна

Мать ребёнка: Михалева (Ельчанинова) Маврина Павловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Михалев Николай Пахомович

Мать ребёнка: Михалева (Ельчанинова) Маврина Павловна

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