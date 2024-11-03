Михалев Пахом Иванович
Место рожденияКолыбельское
Дата рождения12.05.1890
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1890
Отец: Михалев Иван Зиновьевич
Колыбельское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1910
Дочь: Беломытцева (Михалева) Дарья Пахомовна
Мать ребёнка: Михалева (Ельчанинова) Маврина Павловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Михалев Николай Пахомович
Мать ребёнка: Михалева (Ельчанинова) Маврина Павловна