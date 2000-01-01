Гривакова (Ильина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гривакова (Ильина) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Андрей Демьянович

Мать: Ильина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Гриваков Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гриваков Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриваков Николай Константинович

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