Гривакова (Ильина) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Андрей Демьянович
Мать: Ильина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Гриваков Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гриваков Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно