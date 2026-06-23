Коростовцева (Случевская) АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА 09.04.1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Коростовцева (Случевская) АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 09.04.1832

умерла 08.03.1898

Мать
(Иванова) АГРИППИНА ФЁДОРОВНА1807 г.р.
Отец
Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)1793 г.р.
Супруги
Коростовцев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ01.05.1825 г.р.
Дети
Коростовцев КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ02.05.1857 г.р.
Коростовцев СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ04.06.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1832

Отец: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)

Мать: (Иванова) АГРИППИНА ФЁДОРОВНА

Бракосочетание
Около 1853

Муж: Коростовцев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
02.05.1857

Сын: Коростовцев КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Коростовцев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
04.06.1859

Сын: Коростовцев СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Коростовцев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
01.08.1863

Сын: Коростовцев ИЗМАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Коростовцев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Смерть
08.03.1898

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