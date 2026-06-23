Коростовцева (Случевская) АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА
женский, родилась 09.04.1832
умерла 08.03.1898
Мать(Иванова) АГРИППИНА ФЁДОРОВНА1807 г.р.
ОтецСлучевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)1793 г.р.
Супруги
Коростовцев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ01.05.1825 г.р.
Дети
Коростовцев КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ02.05.1857 г.р.
Коростовцев СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ04.06.1859 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
09.04.1832
Бракосочетание
Около 1853
Рождение ребёнка
02.05.1857
Сын: Коростовцев КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Коростовцев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
04.06.1859
Сын: Коростовцев СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Коростовцев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
01.08.1863
Сын: Коростовцев ИЗМАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Коростовцев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Смерть
08.03.1898