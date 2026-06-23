(Иванова) АГРИППИНА ФЁДОРОВНА 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

(Иванова) АГРИППИНА ФЁДОРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1807

умерла 1835

Супруги
Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)1793 г.р.
Дети
Случевский АФАНАСИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ1828 г.р.
Случевский ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1827

Муж: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)

Рождение ребёнка
1828

Сын: Случевский АФАНАСИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)

Рождение ребёнка
1830

Сын: Случевский ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)

Рождение ребёнка
09.04.1832

Дочь: Коростовцева (Случевская) АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА

Отец ребёнка: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)

Рождение ребёнка
1835

Сын: Случевский ИЗМАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)

Смерть
1835

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