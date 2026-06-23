(Иванова) АГРИППИНА ФЁДОРОВНА
женский, родилась 1807
умерла 1835
Супруги
Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)1793 г.р.
Дети
Случевский АФАНАСИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ1828 г.р.
Случевский ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ1830 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
1828
Сын: Случевский АФАНАСИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Случевский ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)
Рождение ребёнка
09.04.1832
Дочь: Коростовцева (Случевская) АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА
Отец ребёнка: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)
Рождение ребёнка
1835
Сын: Случевский ИЗМАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)
Смерть
1835