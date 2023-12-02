Азбелев Николай Павлович 29.03.1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Азбелев Николай Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.03.1857

умер 30.11.1912, Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Супруги
Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна13.06.1856 г.р.
Дети
Азбелев Виктор Николаевич12.10.1881 г.р.
Шотт (Азбелева) Вера Николаевна?.07.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1880

Жена: Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна

Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Азбелев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна

Рождение ребёнка
?.07.1883

Дочь: Шотт (Азбелева) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
?.11.1886

Дочь: Азбелева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна

Смерть
30.11.1912
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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