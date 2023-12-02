Азбелев Николай Павлович
мужской, родился 29.03.1857
умер 30.11.1912, Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Супруги
Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна13.06.1856 г.р.
Дети
Азбелев Виктор Николаевич12.10.1881 г.р.
Шотт (Азбелева) Вера Николаевна?.07.1883 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1880
Рождение ребёнка
12.10.1881
Сын: Азбелев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна
Рождение ребёнка
?.07.1883
Дочь: Шотт (Азбелева) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.11.1886
Дочь: Азбелева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна
Смерть
30.11.1912
Владивосток, Владивостокский, Приморский край