Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1856

Дата смерти

15.03.1928

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1856

Отец: Арцимович Виктор Антонович

Мать: Арцимович Анна Михайловна

Бракосочетание
09.11.1880

Муж: Азбелев Николай Павлович

Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Азбелев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Азбелев Николай Павлович

Рождение ребёнка
?.07.1883

Дочь: Шотт Вера Николаевна

Отец ребёнка: Азбелев Николай Павлович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.11.1886

Дочь: Азбелева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Азбелев Николай Павлович

Смерть
15.03.1928
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