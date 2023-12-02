Азбелева (Арцимович) Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1856
Дата смерти15.03.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1856
Бракосочетание
09.11.1880
Рождение ребёнка
12.10.1881
Сын: Азбелев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Азбелев Николай Павлович
Рождение ребёнка
?.07.1883
Дочь: Шотт Вера Николаевна
Отец ребёнка: Азбелев Николай Павлович
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.11.1886
Дочь: Азбелева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Азбелев Николай Павлович
Смерть
15.03.1928