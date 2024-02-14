Байгутлина (Ахметова) Рашида Усмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгутлина (Ахметова) Рашида Усмановна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1947

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Яйкаров Усман Кутлуахметович

Мать: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2008

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