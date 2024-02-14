Яйкаров Усман Кутлуахметович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения16.12.1910
Дата смерти26.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Байгутлина (Ахметова) Рашида Усмановна
Мать ребёнка: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
23.10.1950
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
18.05.1957
Рождение ребёнка
1960
Смерть
26.05.1981
Похороны
Неизвестно