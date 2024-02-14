Яйкаров Усман Кутлуахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яйкаров Усман Кутлуахметович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

16.12.1910

Дата смерти

26.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1944 г.р.
1947 г.р.
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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Ахметов Ильдус Усманович

Мать ребёнка: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Байгутлина (Ахметова) Рашида Усмановна

Мать ребёнка: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна

Рождение ребёнка
23.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна

Рождение ребёнка
18.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна

Смерть
26.05.1981
Похороны
Неизвестно

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