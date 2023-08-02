Клишина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клишина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Андрусова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Клишин Георгий

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Тишукова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Клишин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клишин Георгий

Смерть
После 1950
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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