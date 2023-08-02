Клишина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Андрусова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Клишин Георгий
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Тишукова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Клишин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клишин Георгий
Смерть
После 1950
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область