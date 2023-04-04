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Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Королёв Михаил1807 г.р.
Королёв ВасилийНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Дмитрий

Отец ребёнка: Королёв Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Иван

Отец ребёнка: Королёв Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Матвей

Отец ребёнка: Королёв Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Федор

Отец ребёнка: Королёв Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Василий

Отец ребёнка: Королёв Леонтий

Рождение ребёнка
1807

Сын: Королёв Михаил

Отец ребёнка: Королёв Леонтий

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