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женский, родилась Неизвестно
Дети
Королёв Михаил1807 г.р.
Королёв ВасилийНеизвестно г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Дмитрий
Отец ребёнка: Королёв Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Иван
Отец ребёнка: Королёв Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Матвей
Отец ребёнка: Королёв Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Федор
Отец ребёнка: Королёв Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Василий
Отец ребёнка: Королёв Леонтий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Королёв Михаил
Отец ребёнка: Королёв Леонтий